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Обнаружен новый подтип рака легких у молодых некурящих

MSK: у молодых некурящих людей может развиться особый мелкоклеточный рак легкого

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Исследователи онкологического центра Memorial Sloan Kettering (MSK) в США обнаружили новый редкий подтип мелкоклеточного рака легкого, который в основном развивается у молодых некурящих людей. Результаты исследования представлены на сайте MSK.

Рак легкого выступает ведущей причиной летального исхода от онкологических заболеваний во всем мире. К основным факторам риска его развития относится курение. Тем не менее, многие исследования показали, что рак легкого все чаще поражает некурящих.

Новый подтип заболевания, который ученые MSK назвали атипичным мелкоклеточным раком легкого, обладает отличительными клиническими, патологическими и молекулярными особенностями по сравнению с обычным (мелкоклеточным раком легкого).

Исследование показало, что на долю нового вида приходится около 3% общей заболеваемости мелкоклеточным раком легкого. При этом средний возраст пациентов, страдающих им, составляет 53 года — атипичный мелкоклеточный рак легкого дебютирует гораздо раньше обычного. Ученые также уточнили, что 65% лиц, у которых он развивается, не страдают никотиновой зависимостью.

По словам исследователей, при атипичной форме мелкоклеточного рака наблюдается катастрофическая перестройка хромосом. Кроме того, для его лечения стандартная химиотерапия может быть неэффективной. По мнению ученых, для борьбы с таким раком необходимы альтернативные методы лечения, нацеленные на уникальные генетические изменения в опухолевых клетках.

Ранее была найдена связь между весом человека и риском летального исхода от рака.

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