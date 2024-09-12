Найдена связь между весом человека и риском летального исхода от рака

Ученые из Университета Осака Метрополитен (Япония) обнаружили, что при лечении рака у людей с ожирением иногда снижается риск летального исхода. Результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные о более чем 500 тысячах японских пациентов с раком легких. Исследователи хотели понять, как индекс массы тела (ИМТ) связан с летальностью при иммунотерапии и обычной химиотерапии.

Научный коллектив сосредоточился на пациентах с распространенным немелкоклеточным раком легкого. Было установлено, что чем выше ИМТ (больше масса тела человека), тем ниже риск летального исхода при обоих видах лечения. Но для людей с показателем ИМТ, превышающим 24, ситуация менялась.

Также ученые обнаружили, что у пациентов с ИМТ меньше 28 риск преждевременного ухода из жизни при иммунотерапии ниже, чем при химиотерапии. А у тех, у кого ИМТ больше или равен 28, риск летального исхода во время иммунотерапии увеличивается, а при химиотерапии, напротив, снижается.

Ученые предположили, что иммунотерапия — не всегда лучший способ лечения для людей с распространенным немелкоклеточным раком легкого. Вероятнее всего, на эффективность терапии влияет ряд факторов, например возраст, гормональный фон и микробиота кишечника.

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