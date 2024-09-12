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Ученые научились выявлять гипертонию по голосу

IEEE Access: новая модель ИИ выявляет признаки гипертонии по голосу

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Depositphotos

Ученые из североамериканской компании Klick Labs создали инновационную модель искусственного интеллекта, способную обнаруживать признаки гипертонии на основе анализа голоса пользователя. Результаты исследования опубликованы в журнале IEEE Access.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый житель планеты сталкивается с повышением кровяного давления. Это состояние выступает ключевым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи лаборатории Klick разработали новый способ предварительной диагностики гипертонии. Они создали нейронную сеть, анализирующую множество голосовых биомаркеров, которые недоступны для распознавания с помощью человеческого слуха.

Ученые подчеркнули способность новой модели искусственного интеллекта создавать прогностические модели, учитывающие специфику мужских и женских организмов. В ходе тестирования, которое включало анализ записей голосов 245 участников с использованием специального приложения в течение двухнедельного периода, модель демонстрировала высокую эффективность. Алгоритмы верно определили гипертонию у 84% у женщин и 77% у мужчин.

Исследователи также выразили уверенность в том, что разработка обладает большим потенциалом для диагностики широкого спектра заболеваний, включая гипертонию и диабет. Ученые отметили, что использование голосовых технологий может значительно повысить доступность медицинской помощи и уменьшить ее стоимость.

Ранее стало известно, в какое время дня нужно принимать лекарства для снижения давления.

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