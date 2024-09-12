проект

>

Врач рассказала об атипичных признаках инфаркта

Кардиолог Перфильева: инфаркт может скрываться за тошнотой и болью в спине

close
Shutterstock

В некоторых случаях инфаркт миокарда может проявляться тошнотой, болью в области желудка, между лопаток. При наличии этих симптомов важно сделать ЭКГ и УЗИ сердца, чтобы не допустить осложнений инфаркта. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог сети «Клиника Фомина» в Москве Ольга Перфильева.

«Клиническая картина инфаркта коварна и может маскироваться под другими, более безопасными, болезнями. Среди атипичных форм чаще всего встречается абдоминальная (брюшная). При ней поражается диафрагмальная часть сердца и, как правило, правая коронарная артерия. В этом случае человек может жаловаться на тошноту, рвоту, болезненные ощущения в правом подреберье, боль в области желудка. Начало чаще внезапное, поэтому пациент обращается к гастроэнтерологу», — рассказала Перфильева.

При церебральной (мозговой) форме инфаркта миокарда у пациента возникают головокружение, нарушения сознания, учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение. Из-за боли в межреберных промежутках, между лопаток и опоясывающей боль в грудной клетке пациенты вместо кардиолога обращаются к неврологу, предполагая обострение остеохондроза.

Астматическая форма инфаркта сопровождается нарастающей одышкой как при приступе бронхиальной астмы. Присоединяются потливость и головокружение.

«Безболевая форма встречается у пациентов с сахарным диабетом, может быть случайной находкой при плановом обращении в медучреждение, когда регистрируется ЭКГ или выполняется ультразвуковое исследование сердца», — отметила врач.
При появлении подобных жалоб пациенту необходимо провести как минимум ЭКГ или ЭХО-КГ.

«Инфаркт развивается очень быстро, ключевое значение имеет восстановление нарушенного кровотока в инфаркт-ответственной артерии в течение первых суток. Своевременная диагностика помогает не допустить жизнеугрожающих осложнений: кардиогенного шока, острой сердечной недостаточности или злокачественных нарушений ритма сердца», — заключила кардиолог.

Ранее ученые впервые пересадили человеку титановое сердце.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами