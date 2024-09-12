Российские ученые нашли решение одной из проблем водородной промышленности

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали методику, позволяющую эффективно подбирать наиболее подходящие объекты для хранения водорода. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Водород считается экологически чистым источником энергии. При его сжигании не образуются выбросы парниковых газов и других вредных веществ. Но сегодня особым вопросом в развитии водородной энергетики остается выбор объектов для безопасного хранения газа.

Для содержания больших объемов водорода рассматривают истощенные газовые месторождения, водоносные горизонты или метановые хранилища. Однако водород делает стальные элементы хрупкими, что может стать причиной аварий.

Также водород может подвергаться химическим изменениям. Под действием бактерий, обитающих в коллекторах, он преобразуется в сероводород – чрезвычайно агрессивный газ, негативно влияющий на структуру скважины. А минералы породы, вступая в реакцию с водородом, способны значительно трансформировать пористость и проницаемость пласта. Из-за этого хранить его рекомендуется преимущественно в коллекторах без примесей глин и карбонатов.

Специалисты Пермского Политеха провели эксперименты, взяв 20 образцов керна с глубины 1488 метров. Они изучили его плотность, динамические характеристики и химический состав до и после реакции с водородом.

Результаты тестов показали, что после воздействия водорода пористость и проницаемость снизились на 4,6% и 7,9% соответственно. Газ нарушил прочность межкристаллитных контактов, что привело к ослаблению породы.

Но такое снижение свойств не столь значительно и не должно оказывать существенного влияния на процесс закачки и извлечения газа, учитывая, что водород намного более подвижен, чем природный газ, отметили в ПНИПУ.

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