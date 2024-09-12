Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые нашли решение одной из проблем водородной промышленности

В ПНИПУ научились определять лучшие объекты для хранения водорода

close
Depositphotos

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали методику, позволяющую эффективно подбирать наиболее подходящие объекты для хранения водорода. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Водород считается экологически чистым источником энергии. При его сжигании не образуются выбросы парниковых газов и других вредных веществ. Но сегодня особым вопросом в развитии водородной энергетики остается выбор объектов для безопасного хранения газа.

Для содержания больших объемов водорода рассматривают истощенные газовые месторождения, водоносные горизонты или метановые хранилища. Однако водород делает стальные элементы хрупкими, что может стать причиной аварий.

Также водород может подвергаться химическим изменениям. Под действием бактерий, обитающих в коллекторах, он преобразуется в сероводород – чрезвычайно агрессивный газ, негативно влияющий на структуру скважины. А минералы породы, вступая в реакцию с водородом, способны значительно трансформировать пористость и проницаемость пласта. Из-за этого хранить его рекомендуется преимущественно в коллекторах без примесей глин и карбонатов.

Специалисты Пермского Политеха провели эксперименты, взяв 20 образцов керна с глубины 1488 метров. Они изучили его плотность, динамические характеристики и химический состав до и после реакции с водородом.

Результаты тестов показали, что после воздействия водорода пористость и проницаемость снизились на 4,6% и 7,9% соответственно. Газ нарушил прочность межкристаллитных контактов, что привело к ослаблению породы. 

Но такое снижение свойств не столь значительно и не должно оказывать существенного влияния на процесс закачки и извлечения газа, учитывая, что водород намного более подвижен, чем природный газ, отметили в ПНИПУ.

Ранее в России изобрели метод защиты канализации от разрушения потоками жидкости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами