Ученые научились предсказывать извержения вулканов по лавовым кристаллам

Австралийские ученые-вулканологи из Университета Квинсленда нашли способ прогнозировать будущие извержения вулканов, анализируя состав магматических кристаллов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

По словам специалистов, наиболее ценную информацию о свойствах той или иной огненной горы хранят кристаллы минерала под названием клинопироксен. Они представляют собой крошечные блестящие частицы размером с песчинку.

Клинопироксеновые кристаллы постепенно растут в концентрических зонах вулканов, фиксируя данные об изменениях магматической среды.

Эти сведения позволяют оценить время, которое требуется магме, чтобы вырываться из недр на поверхность.

Кристаллы клинопироксена также могут расти с разным составом в разных направлениях, что дает больше подсказок о том, где внутри вулкана происходят триггеры извержения.

Ученые отметили, что изучение химических изменений в клинопироксене требует сложных лабораторных исследований. Для этого применяются микролазеры и ускорители частиц. Однако микромасштабный анализ минералов позволяет исследователям реконструировать внутреннюю анатомию вулкана без необходимости забираться в его жерло.

Ранее специалисты выяснили, что самый необычный вулкан в мире, находящийся в Танзании, быстро уходит под землю.