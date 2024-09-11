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Ученые допустили столкновение гигантского астероида Апофис с Землей в 2029 году

TPSJ: 340-метровый астероид может врезаться в Землю из-за смены траектории

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Addy Graham/University of Arizona

Канадские ученые из Университета Западного Онтарио допустили небольшую вероятность падения на Землю огромного астероида Апофис в конце текущего десятилетия. Это может случиться, если космический камень столкнется с другим объектом и изменит свой маршрут. Исследование опубликовано в научном издании The Planetary Science Journal (TPSJ).

Апофис — астероид диаметром 340 метров, который приблизится к нашей планете в конце текущего десятилетия. Он достаточно велик, чтобы полностью уничтожить крупный город и вызывать глобальные климатические изменения.

Вскоре после обнаружения космического камня в 2004 году астрономы сообщили, что 13 апреля 2029 года Апофис пролетит очень близко к Земле, что вызвало опасения, что он может столкнуться с нашей планетой.

Однако последующие наблюдения показали, что астероид благополучно пролетит мимо Земли на расстоянии менее 32 тыс. километров — менее одной десятой расстояния между Землей и Луной, согласно данным NASA.

В новом исследовании команда выяснила, что вероятность столкновения Апофиса с нашей планетой очень невелика, но возможна. Как показало компьютерное моделирование, в течение следующих пяти лет в Апофис может врезаться небольшой объект, значительно изменив его курс.

По словам ученых, вероятность такого события составляет менее одного на миллион. А шанс, что после столкновения Апофис полетит навстречу Земле, оценивается в менее одного на миллиард. Кроме того, встреча с другим объектом может еще сильнее отклонить астероид от нашей планеты.

Исследователи отметили, что Апофис не будет представлять значимой угрозы для Земли как минимум в ближайшие 100 лет.

Ранее Индия решила принять меры по защите Земли от астероида Апофис.

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