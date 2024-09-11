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Ученые раскрыли тайну древнего «смайлика» на поверхности Марса

ЕКА: марсианский «улыбающийся» кратер был озером, где могла процветать жизнь

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ESA/TGO/CaSSIS

Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) раскрыли природу необычного кратера на Марсе, похожего на «смайлик» — круглое улыбающееся лицо. Исследование опубликовано на официальном сайте учреждения.

Структуру, состоящую из кольца древних отложений хлоридной соли с парой «глаз» от ударов метеоритов, сфотографировал аппарат ЕКА ExoMars Trace Gas Orbiter, который с 2016 года анализирует уровни метана и других газов в тонкой атмосфере Марса.

Обычно такие отложения неотличимы от остальной поверхности Марса. Но при просмотре с помощью инфракрасных камер соли кажутся розовыми или фиолетовыми.

В общей сложности команда идентифицировала 965 различных отложений, разбросанных по всему инопланетному миру, размером от 300 до 3000 метров в ширину.

По словам исследователей, отложения соли указывают на места, где миллиарды лет назад могла существовать марсианская жизнь.

В далеком прошлом на Марсе были реки, озера и даже неглубокий океан. Но между 2 и 3 млрд лет назад вода высохла из-за изменения климата.

Ученые полагают, что по мере того, как озера на Марсе начали сокращаться и исчезать, оставшаяся вода стала очень соленой, что позволило ей оставаться жидкой, несмотря на температуру до -40°C. Эти соленые лужи могли стать убежищем для микробов-экстремофилов.

Соли также способны действовать как консервант, сохраняя следы вымерших форм марсианской жизни, считают исследователи.

Ранее ученые обнаружили утечку воды из атмосферы Марса из-за воздействия Солнца.

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