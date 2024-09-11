Российские ученые выяснили, как обнаружить разрушение хряща на ранней стадии

Российские ученые создали новый способ диагностики разрушения хрящевой ткани с помощью света. Он позволит диагностировать остеоартит на ранней стадии, что повысит эффективность лечения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

При остеоартрите разрушается хрящевая ткань сустава (чаще всего коленного). Вылечить болезнь нельзя, но можно замедлить, причем важно выявить ее как можно раньше. Пока методы оценки состояния хрящевой ткани несовершенны: МРТ не позволяет получить достаточно информации, особенно на ранних стадиях, а при артроскопии врач полагается в первую очередь на собственный опыт, а не на объективные данные.

В новом исследовании ученые Сеченовского Университета создали метод оценки состояния хряща с помощью особой лампы. Для этого они установили, как меняются параметры света, когда он проходит через различные ткани, в том числе хрящевую и костную.

Зонд для диагностики был ранее создан учеными Сеченовского Университета. Но он мог оценить только концентрацию воды в тканях. В новом исследовании они расширили диапазон регистрации и доработали устройство.

«Целью работы было найти ответы на два вопроса. Первый — какой должна быть конфигурация зонда для получения наиболее точных результатов, второй — в каком диапазоне длин волн необходимо проводить измерения. Так, измерения только в длинноволновом диапазоне от 1000 до 2000 нанометров позволяет получить данные о концентрации воды в тканях. Если же производить одновременно измерения в диапазонах 750-1000 и 1000-2000 нанометров, это позволяет дополнительно оценить толщину хряща», — пояснила «Газете.Ru» младший научный сотрудник лаборатории клинической биофотоники Института регенеративной медицины Наталия Ровнягина.

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