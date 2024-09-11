Смарт-часы могут быть полезны при выявлении деменции, заявили ученые

Ученые из США потратят четыре миллиона долларов, чтобы выяснить, могут ли устройства для отслеживания сна выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии. Об этом сообщает Массачусетский университет в Амхерсте (UMass).

Расстройства сна — один из отличительных признаков болезни Альцгеймера, который появляется до нарушений памяти и мышления. Однако точное выявление проблем со сном стоит дорого и позволяет проанализировать данные только за одну ночь.

В новом исследовании ученые планируют оценить, есть ли связь между данными с домашних устройств для отслеживания сна и показателями крови, указывающими на высокий риск болезни Альцгеймера. Если это подтвердится, трекеры не смогут заменить полноценную диагностику, но способны стать инструментом для предупреждения людей из групп риска.

В эксперименте примут участие пациенты с генетической предрасположенностью к развитию болезни Альцгеймера без наблюдаемых признаков когнитивных нарушений. Они будут носить три типа трекеров для сна в течение недели: Apple Watch, кольцо Aura и налобное устройство для измерения активности мозга. Данные носимых устройств сравнят с уровнями молекул в крови, связанными с ранней болезнью Альцгеймера.

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