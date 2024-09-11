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Смарт-часы могут быть полезны при выявлении деменции, заявили ученые

UMass: устройства для отслеживания сна помогут выявлять деменцию

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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из США потратят четыре миллиона долларов, чтобы выяснить, могут ли устройства для отслеживания сна выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии. Об этом сообщает Массачусетский университет в Амхерсте (UMass).

Расстройства сна — один из отличительных признаков болезни Альцгеймера, который появляется до нарушений памяти и мышления. Однако точное выявление проблем со сном стоит дорого и позволяет проанализировать данные только за одну ночь.

В новом исследовании ученые планируют оценить, есть ли связь между данными с домашних устройств для отслеживания сна и показателями крови, указывающими на высокий риск болезни Альцгеймера. Если это подтвердится, трекеры не смогут заменить полноценную диагностику, но способны стать инструментом для предупреждения людей из групп риска.

В эксперименте примут участие пациенты с генетической предрасположенностью к развитию болезни Альцгеймера без наблюдаемых признаков когнитивных нарушений. Они будут носить три типа трекеров для сна в течение недели: Apple Watch, кольцо Aura и налобное устройство для измерения активности мозга. Данные носимых устройств сравнят с уровнями молекул в крови, связанными с ранней болезнью Альцгеймера.

Ранее ученые нашли фактор риска деменции, от которого можно избавиться в 90% случаев.

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