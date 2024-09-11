Ученые выяснили, почему жир на животе опасен для женщин

Ученые из Университета Тасмании (Австралия) обнаружили, что абдоминальное ожирение у женщин связано с хроническими мышечно-скелетными болями в различных участках тела. Результаты исследования опубликованы в журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine (RAРМ).

В исследовании приняли участие 32 409 человек, данные о которых были предоставлены британским биобанком (крупным хранилищем биологических образцов человека). Средний возраст добровольцев составлял 55 лет. Около половины (51%) из них были женщинами.

Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и попросили их пройти магнитно-резонансную томографию для оценки количества жира в брюшной области. Также испытуемые сообщили, испытывают ли они хронические боли в каких-либо частях тела.

Было обнаружено, что у женщин с большим количеством висцеральной (окружающей органы) и подкожной жировой ткани хронические боли в нескольких очагах возникали чаще, чем у более стройных участников. У мужчин такая связь прослеживалась слабее.

Исследователи также установили, что увеличенное количество общей жировой ткани коррелировало с хронической мышечно-скелетной болью у женщин. Они предположили, что причинами такой взаимосвязи могут быть половые различия в распределении жира и в особенностях работы гормонов.

Ранее была найдена связь между сахарным диабетом и астмой.