Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, почему жир на животе опасен для женщин

RAРМ: жир на животе связан с хронической болью у женщин

close
Beauty Stock/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Тасмании (Австралия) обнаружили, что абдоминальное ожирение у женщин связано с хроническими мышечно-скелетными болями в различных участках тела. Результаты исследования опубликованы в журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine (RAРМ).

В исследовании приняли участие 32 409 человек, данные о которых были предоставлены британским биобанком (крупным хранилищем биологических образцов человека). Средний возраст добровольцев составлял 55 лет. Около половины (51%) из них были женщинами.

Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и попросили их пройти магнитно-резонансную томографию для оценки количества жира в брюшной области. Также испытуемые сообщили, испытывают ли они хронические боли в каких-либо частях тела.

Было обнаружено, что у женщин с большим количеством висцеральной (окружающей органы) и подкожной жировой ткани хронические боли в нескольких очагах возникали чаще, чем у более стройных участников. У мужчин такая связь прослеживалась слабее.

Исследователи также установили, что увеличенное количество общей жировой ткани коррелировало с хронической мышечно-скелетной болью у женщин. Они предположили, что причинами такой взаимосвязи могут быть половые различия в распределении жира и в особенностях работы гормонов.

Ранее была найдена связь между сахарным диабетом и астмой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами