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Дешевый препарат от диабета оказался эффективен против ВИЧ, выяснили ученые

iScience: лекарство метформин лишает ВИЧ вирусных резервуаров в организме

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Канадские ученые из Монреальского университета выяснили, что распространенный и доступный препарат от диабета 2 типа метформин помогает улучшить иммунитет пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Исследование опубликовано в научном журнале iScience.

Команда выяснила, что метформин подавляет активность молекулы mTOR (механистической мишени рапамицина), что, в свою очередь, замедляет репликацию ВИЧ в клетках пациентов, инфицированных этим вирусом.

Ученые изучили молекулярные механизмы действия метформина на репликацию ВИЧ в лимфоцитах CD4 T, которые служат клетками иммунной системы, дающими убежище вирусу. В этих резервуарах ВИЧ продолжает размножаться, что способствует хроническому воспалению, постоянно активируя иммунную систему.

По словам исследователей, результаты тестов застали их врасплох. Оказалось, что метформин обладает как провирусным, так и противовирусным эффектом. Препарат помог увеличить количество ВИЧ-инфицированных клеток, одновременно не давая вирусу их покинуть.

Еще одним преимуществом метформина стала сверхэкспрессия белка BST2, который действует как своего рода клей, удерживающий вирусные частицы на поверхности ВИЧ-инфицированных клеток. Затем иммунная система обнаруживает их и может нацелить на них антитела.

Ученые считают, что метформин в сочетании с антиретровирусной терапией потенциально может полностью лишить ВИЧ вирусных резервуаров в организме пациента.

Ранее исследователи заявили о многообещающих результатах испытаний вакцины от ВИЧ на обезьянах.

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