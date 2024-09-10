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Ученые научились добывать этиловый спирт из парникового газа

EES: создан новый метод химического преобразования диоксида углерода в этанол

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Максим Богодвид/РИА Новости

Немецкие ученые из Института им. Фрица Габера Общества Макса Планка разработали новый способ превращения парникового углекислого газа (CO2) в этанол, или этиловый спирт, который можно использовать в качестве топлива. Исследование опубликовано в научном журнале Energy & Environmental Science (EES).

Команда впервые применила комбинацию меди и оксида цинка для каталитического преобразования углекислого газа в этанол.

Традиционно этот процесс основывался исключительно на катализаторах на основе меди. Однако такие реакции не обеспечивают наилучшей селективности для этанола.

Ученые обнаружили, что оболочка из оксида цинка для нанокубов из оксида меди увеличивает производства этилового спирта, минимизируя выделение водорода и других нежелательных побочных продуктов.

Такой подход также продлил срок службы самих катализаторов за счет сохранения целостности меди.

По словам авторов разработки, их метод позволит производить не только этанол, но и другие виды экологичного горючего из CO2.

Ранее ученые вывели бактерии, превращающие диоксид углерода в спирт.

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