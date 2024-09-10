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Названа новая опасность мороженого

Gut Microbes: мороженое с гуаровой камедью может навредить кишечнику

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Depositphotos

Ученые из Департамента диетологии штата Пенсильвания (США) установили, что натуральное пищевое волокно под названием гуаровая камедь в составе мороженого, плавленых сыров и хлебобулочных изделий может повысить риск воспалительных заболеваний кишечника. Результаты исследования опубликованы в журнале Gut Microbes.

Гуаровая камедь — это натуральное пищевое волокно, содержащееся в фасоли. Его переработанная форма является распространенной пищевой добавкой, используемой для загущения и стабилизации составов мороженого, плавленых сыров, хлебобулочных изделий, заправок для салатов, напитков и многого другого.

Чтобы выяснить, как эта пищевая добавка влияет на здоровье пищеварительной системы, ученые провели эксперимент на мышах. Первую группу грызунов посадили на диету, содержащую 7,5% гуаровой камеди и 2,5% целлюлозы. Вторая группа выступала в качестве контрольной — грызуны придерживались диеты с десятипроцентным содержанием клетчатки.

После завершения месячного эксперимента ученые в течение одной недели давали мышам воду, содержащую декстрансульфат натрия. Он используется в исследованиях для запуска процесса воспаления и моделирования заболеваний пищеварительной системы.

Результаты показали, что у мышей, потреблявших много гуаровой камеди, развились тяжелые воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), такие как язвенный колит. Также ученые обнаружили, что у животных из первой группы был нарушен состав кишечного микробиома, в частности, повышено число бактерий, принадлежащих к виду Actinobacteriota.

Исследователи отметили, что негативные последствия злоупотребления гуаровой камедью могут проявляться и у людей. Однако взаимосвязи между ВЗК, диетой и микробиомом кишечника мышей могут неточно отражать аналогичные взаимодействия, происходящие в человеческом организме.

Ранее врач рассказала об опасности низкокалорийного мороженого.

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