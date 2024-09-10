Ученые обнаружили древнейшее захоронение людей в Малайзии

Археологи Национального университета Малайзии обнаружили самые древние захоронения людей на территории страны. Их возраст доходит до 16 тыс. лет. Об этом сообщает портал Live Science.

Ученые сделали открытие во время исследования пещер в долине Ненггири, расположенной в 215 километрах от столицы государства Куала-Лумпура.

По мнению специалистов, найденные останки и множество артефактов принадлежали охотникам-собирателям Хоабинь, существовавшим в донеолитический период.

Люди культуры Хоабинь были умелы в изготовлении каменных орудий и употребляли в пищу множество диких растений, которые впоследствии были одомашнены в Юго-Восточной Азии.

Команда нашла в общей сложности 16 захоронений в 13 известняковых пещерах. Помимо этого, там нашли более 71 тыс. доисторических артефактов, включая инструменты и украшения из полированного камня, керамические изделия, красную охру и кристаллы.

Ученые считают, что многие из этих предметов специально погребли вместе с усопшими в рамках похоронных ритуалов.

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