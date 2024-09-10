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Ученые раскрыли тайну диеты древних зубастых птиц

CurBio: ископаемые птицы Longipteryx не были хищниками вопреки зубам на клювах

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Ville Sinkkonen

Американские ученые из Филдовского музея естественной истории в Чикаго опровергли давнюю гипотезу о питании ископаемой птицы Longipteryx chaoyangensis, или лонгиптерикса. Эти пернатые обладали длинными клювами с прочными зубами, из-за чего считались плотоядными. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Лонгиптериксы жили 120 млн лет назад на территории нынешнего северо-восточного Китая. Они считаются одними из самых ранних птиц.

Палеонтологи изучили ископаемые останки существа и пришли к выводу, что лонгиптериксы предпочитали есть плоды, а не рыбу или насекомых (согласно предыдущим гипотезам). На это указывают окаменевшие семена, найденные в желудке птицы.

Ученые отметили, что толщина зубной эмали на клюве лонгоптерикса достигала 50 микрон. Такая же толщина оболочки зубов была у гигантских хищных аллозавров массой более двух тонн. Однако лонгиптерикс был размером с голубую сойку, которая весит всего 100 граммов.

Специалисты предположили, что лонгиптерикс использовали свои прочнейшие зубы для схваток с сородичами. В пользу этой теории говорит расположение зазубренной части на кончике клюва, что позволяет отодвинуть оружие от остального тела. Среди нынешних птиц подобное поведение демонстрирую колибри, чьи клювы также покрыты роговыми наростами.

Ранее в России нашли останки зубастых птиц, обитавших в окрестностях Саратова 80 млн лет назад.

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