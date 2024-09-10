Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал неочевидный признак инфаркта у пожилого человека

Daily Mail: неровный тон лица может быть признаком инфаркта у пожилых

close
Shutterstock

Инфаркт у пожилого человека может сопровождаться не только болью в груди и тошнотой, но и изменением тона лица на более неоднородный. Об этом изданию Daily Mail рассказал профессор Брайан Уильямс, главный врач Британского фонда сердца.

Как сообщает Daily Mail, этот тревожный признак проявился в момент инфаркта у бывшего государственного секретаря по вопросам здравоохранения Великобритании Нормана Фаулера. 86-летний мужчина перенес сердечный приступ, при котором кровоснабжение сердца было частично или полностью заблокировано из-за тромба в одной из главных коронарных артерий.

При этом Фаулер не сразу осознал, что его жизни угрожает опасность, поскольку давление в груди — ключевой признак инфаркта, не лишило его способности двигаться и разговаривать. Отмечается, что супругу бывшего министра здравоохранения обеспокоило изменение цвета лица Фаулера на серый, поэтому она вызвала скорую помощь.

Профессор Уильямс объяснил, что инфаркт может быть трудно распознать. У некоторых пожилых людей спутанность сознания и слабость являются единственными признаками этого потенциально опасного для жизни состояния. По словам доктора, о сердечном приступе также может сигнализировать незначительное изменение цвета лица и его неровный тон.

Ранее врач рассказал, как по ногтям выявить нарушение работы сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами