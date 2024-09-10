Названы «полезные» продукты, которые могут повышать риск рака толстой кишки

Греческие йогурты, заправки для салатов и жевательные резинки могут негативно влиять на микробиом кишечника, повышая риск развития рака толстой кишки. Об этом изданию Daily Mail рассказала доктор Мария Абреу, гастроэнтеролог из Университета Майами.

Врач объяснила, что распространенной пищевой добавкой в составе современных продуктов питания выступают эмульгаторы. Это ингредиенты, которые помогают стабилизировать смеси и предотвращают разделение ингредиентов, которые обычно плохо сочетаются, например, масла и воды.

Эмульгаторы используются для создания привлекательной текстуры и внешнего вида продуктов, таких как нежирные йогурты, легкие заправки для салатов, майонез и арахисовое масло. Распространенные эмульгаторы включают соевый лецитин, сукралозу, ксантановую камедь, каррагинан, мальтодекстрин и полисорбат.

По словам Абреу, некоторые производители также используют эмульгаторы при производстве злаковой пищи, творога, маринованных огурцов, заменителей молочных продуктов, веганского мяса и жевательных резинок.

Некоторые исследования показали, что воздействие каррагинана, ксантановой камеди и мальтодекстрина связано с микробным дисбалансом в кишечнике, воспалением пищеварительной системы, развитием язв и потенциальным ростом раковых опухолей в толстой кишке у людей и животных.

Гастроэнтеролог отметила, что многие эмульгаторы могут способствовать снижению числа полезных бактерий, населяющих кишечник, и увеличению количества «вредных». Изменения в микробиоме кишечника играют важную роль в развитии и прогрессировании рака.

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