В КНР завершилась третья миссия экспериментального космического корабля

Экспериментальный многоразовый космический корабль, разрабатываемый в КНР, вернулся на Землю после завершения третьей миссии. Об этом пишет SpaceNews.

По данным журналистов, судно находилось в космосе 267 суток. В результате его третья миссия длилась на девять суток меньше по сравнению со второй. При этом самая первая миссия многоразового корабля заняла всего двое суток.

Как сообщило информационное агентство «Синьхуа», третий полет китайского судна прошел и завершился без каких-либо проблем. Однако другие подробности о миссии и фотографии, сделанные за время операции, обнародованы не были.

В июле 2024 года научный журнал Journal of Deep Space Exploration заявил о планах КНР до 2030 года осуществить первую миссию по изменению орбиты астероида с помощью ударного воздействия. Целью стал околоземный объект 2015 XF261, который представляет собой космический камень диаметром 30 метров.

Из материала следует, что в последний раз данный астероид приближался к планете 9 июля. Тогда он пролетел на расстоянии 50 млн километров от Земли, а его скорость составила 42 тыс. километров в час.

Ранее в КНР раскрыли возможную дату начала туристических полетов в космос.