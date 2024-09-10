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Космонавты произвели отбор проб в модуле МКС «Заря»

В модуле «Заря» космонавты провели отбор проб для микробиологической оценки

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Космонавты провели отбор проб с поверхностей жилого модуля «Заря» в российском сегменте Международной космической станции (МКС) для анализа микробиологической среды. Об этом рассказал ТАСС командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.

«Отбор проб с поверхностей элементов конструкции модулей российского сегмента МКС, в данном случае модуля функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря», выполняется для оценки микробиологической среды жилых отсеков, анализа возвращенных микробиологических образцов в части воздействия атмосферных условий на материалы ФГБ и в конечном итоге выдачи рекомендаций по улучшению санитарных условий», — пояснил космонавт. Работы планируются за 20 дней до расстыковки пилотируемого транспортного корабля, уточнил Кононенко.

Он добавил, что результаты проб будут тщательно исследованы на Земле. После возвращения проб на Землю они подлежат анализу, и в зависимости от полученных данных могут быть запланированы мероприятия по обработке проблемных участков конструкции и корпуса ФГБ специальными салфетками.

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Трейси Дайсон, вернутся на Землю 23 сентября на борту пилотируемого корабля «Союз МС-25».

Ранее впервые в истории к МКС были пристыкованы три пилотируемых корабля разных типов.

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