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Найдена новая причина рецидива рака мозга

СancerCell: рубцы после лучевой терапии могут стать причиной рецидива рака мозга

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Ученые из Института исследований рака Людвига (США) установили, что удаление глиобластомы (злокачественной опухоли мозга) с помощью лучевой терапии, иммунотерапии и хирургического вмешательства оставляет рубцы, повышающие риск рецидива заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Cell.

Исследование проводилось на мышах с глиобластомой. Это наиболее распространенная и агрессивная форма рака головного мозга, развивающаяся у взрослых. Несмотря на значительные усилия по разработке эффективных методов лечения, средняя продолжительность жизни пациентов с глиобластомой составляет 14 месяцев с момента постановки диагноза.

На первом этапе ученые применили метод экспериментальной терапии, который блокирует передачу сигналов рецептором колониестимулирующего фактора—1 (CSF-1R). Блокирование CSF1R или намеренное истощение клеток, производящих его, способствуют выработке провоспалительных цитокинов и запуску иммунного ответа для борьбы с опухолью.

Примерно у половины мышей произошел рецидив после первоначально положительного ответа на терапию. Ученые установили, что, каждый раз, когда опухоль головного мозга рецидивировала после иммунотерапии, она разрасталась заново рядом со шрамом, который образовывался на месте первичного новообразования.

Исследователи дополнительно проанализировали образцы опухолей пациентов, проходящих терапию глиобластомы. Оказалось, что фиброзное рубцевание тканей возникает после лечения возникает и у людей. Оно аналогичным образом связано с рецидивом опухоли. Ученые также подтвердили, что рубцы образуются не только в ответ на иммунотерапию, но и после хирургического и радиологического удаления опухолей.

Было установлено, что фиброзная ткань служит защитным «коконом» для остаточных раковых клеток и переводит их в спящее состояние, в котором они в значительной степени устойчивы к терапии. По мнению ученых, предотвратить активацию дремлющих раковых клеток и дальнейший рецидив глиобластомы может комплексное лечение, позволяющее избежать фиброзного рубцевания.

Ранее врач рассказал, какие головные боли указывают на опухоль мозга.

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