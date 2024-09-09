Ученый предупредил об ударе солнечной плазмы по Земле

На Солнце произошел выброс массы, край образовавшегося из-за этого плазменного облака заденет Землю ориентировочно вечером 10 сентября. Об этом в беседе с RT заявил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Это некое плазменное облако, которое было выброшено в космическое пространство. И в целом оно движется мимо Земли, однако по моделям получается, что край облака Землю заденет», — заявил эксперт.

Ученый добавил, что облако может свернуть вбок и не задеть планету, но также существуют варианты, что оно, наоборот, сместится к Земле и удары будут сильнее.

Богачев отметил, что расстояние от звезды до планеты велико, поэтому такие облака движутся довольно долго. Но так как это событие может произойти вечером, земляне могут увидеть полярное сияние, поскольку это связанные явления.

До этого Богачев заявил, что индекс солнечного цикла, показывающий запасенную в звезде энергию, против всех прогнозов достиг практически рекордных для XXI века значений, превысив уровни двух предыдущих солнечных циклов.

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