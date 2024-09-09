Назван напиток, повышающий качества сна пожилых

Ученые из Центрального научно-исследовательского института Сидзуоки (Япония) установили, что порошковый зеленый чай матча улучшает сон и социальные навыки пожилых. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Исследователи проанализировали влияние зеленого чая матча (порошкообразного зеленого чая, изготовленного из растения Camellia sinensis), на когнитивные функции и качество сна 99 пожилых людей. У 64 добровольцев наблюдалось субъективное снижение когнитивных функций, которое проявлялось спутанностью сознания или потерей памяти. Еще у 35 были легкие когнитивные нарушения — их память и мышление работали хуже, чем у ровесников.

Ученые разделили добровольцев на две группы для ежедневного приема капсул, содержащих по два грамма порошка матча, или плацебо. Спустя 12 месяцев после начала эксперимента исследователи проанализировали изменения в когнитивных функциях и качестве сна.

Результаты показали, что употребление порошкообразного чая было связано со значительным улучшением социальных навыков добровольцев — они стали лучше воспринимать психологическое состояние других людей и регулировать свое поведение в зависимости от него. Кроме того, участники, принимавшие капсулы с матча, продемонстрировали более высокие показатели по индексу качества сна.

Ранее стало известно, какая спортивная добавка может улучшить качество сна.