Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили космическую «схватку борцов сумо» с участием огромных черных дыр

TAJ: найдена самая близкая пара сверхмассивных черных дыр из известных науке

close
ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Weiss, NRAO/AUI/NSF

Американские астрономы из Смитсоновской астрофизической обсерватории совместно с коллегами из Италии открыли две сверхмассивные дыры, находящиеся очень близко друг к другу по космическим меркам. По словам ученых, это соседство напоминает битву японских борцов сумо. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Как показали наблюдения космических телескопов «Хаббл» и «Чандра», черные дыры разделяет всего 300 световых лет — намного меньше по сравнению с другими парами подобных объектов.

«Битва сумоистов» разворачивается в богатой газом галактике MCG-03-34-64, расположенной примерно в 800 млн световых лет от Земли.

Команда обнаружила три пика оптической яркости, два из которых были обусловлены свечением вещества вокруг сверхмассивных объектов. Третий источник света пока не определен. Ученые предполагают, что излучение может исходить от газа, разогретого плазменной струей одной из черных дыр.

По словам астрономов, найденные черные дыры когда-то находились в центрах своих галактик. Затем галактики слились в одну, а их ядра оказались в непосредственной близости. Примерно через 100 млн лет черные дыры сольются. Это событие создаст гравитационные волны, искажающие пространство и время.

Ранее ученые раскрыли тайну слияния сверхмассивных черных дыр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами