Ученые обнаружили космическую «схватку борцов сумо» с участием огромных черных дыр

Американские астрономы из Смитсоновской астрофизической обсерватории совместно с коллегами из Италии открыли две сверхмассивные дыры, находящиеся очень близко друг к другу по космическим меркам. По словам ученых, это соседство напоминает битву японских борцов сумо. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Как показали наблюдения космических телескопов «Хаббл» и «Чандра», черные дыры разделяет всего 300 световых лет — намного меньше по сравнению с другими парами подобных объектов.

«Битва сумоистов» разворачивается в богатой газом галактике MCG-03-34-64, расположенной примерно в 800 млн световых лет от Земли.

Команда обнаружила три пика оптической яркости, два из которых были обусловлены свечением вещества вокруг сверхмассивных объектов. Третий источник света пока не определен. Ученые предполагают, что излучение может исходить от газа, разогретого плазменной струей одной из черных дыр.

По словам астрономов, найденные черные дыры когда-то находились в центрах своих галактик. Затем галактики слились в одну, а их ядра оказались в непосредственной близости. Примерно через 100 млн лет черные дыры сольются. Это событие создаст гравитационные волны, искажающие пространство и время.

Ранее ученые раскрыли тайну слияния сверхмассивных черных дыр.