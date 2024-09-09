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Ученые назвали режим дня, повышающий риск сахарного диабета

Diabetologia: у «полуночников» повышен риск развития диабета второго типа

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Ученые из Лейденского университета (Нидерланды) установили, что у людей, которые ложатся спать поздно, повышен риск развития сахарного диабета второго типа. Результаты исследования представлены в журнале Diabetologia.

Ученые проанализировали связь между временем сна, сахарным диабетом второго типа и распределением жира в организме более чем у 5 тысяч человек в ходе нидерландского исследования эпидемиологии ожирения. В исследовании участвовали добровольцы (54% женщин) со средним возрастом 56 лет и средним показателем соотношения веса к росту (ИМТ), равном 30. Отмечается, что нормальный ИМТ составляет от 18,5 до 25.

Участников разделили на группы в зависимости от распорядка дня. К первому, «раннему» хронотипу относились люди, привыкшие рано вставать и засыпать. Ко второму, «промежуточному» причислили добровольцев, которые вставали поздно, но ложились спать до 12 ночи. В третью группу попали участники с «поздним» хронотипом или так называемые «полуночники».

У всех участников были измерены ИМТ и окружность талии, а у отдельной группы (1526 добровольцев) оценено количество висцерального и накопленного в печени жира. После этого начался период наблюдения в среднем 6,6 года. За это время у 225 человек диагностировали сахарный диабет второго типа.

Ученые обнаружили, что у людей с поздним хронотипом риск развития этого заболевания был на 46% выше по сравнению с промежуточным. При этом повышенную вероятность возникновения диабета у представителей поздних хронотипов нельзя было объяснить только образом жизни. Исследователи предположили, что поздний отход ко сну приводит к смещению циркадных ритмов, что, в свою очередь, способствует нарушению обмена веществ.

Ранее ученые нашли способ оздоровить жировую ткань.

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