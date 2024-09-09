Ученые обнаружили железные ветра на экзопланете с дождями из металла

Международная группа астрономов из Швейцарии, Италии, Испании и других стран открыла наличие железных ветров на экзопланете WASP-76b, известной своими экстремальными условиями. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy&Astrophysics (A&A).

WASP-76b представляет собой газовый гигант, относящийся к классу сверхгорячих юпитеров. Средняя температура на его поверхности превышает 2000°C из-за близости к звезде. Ранее стало известно, что на планете идут дожди из расплавленного металла.

В новом исследовании команда сосредоточилась на дневной стороне WASP-76b, где жара достигает показателя 2400°C. Ученые обнаружили потоки атомов железа, движущихся из нижних в верхние слои атмосферы планеты.

«Наши наблюдения указывают на наличие мощных железных ветров, вероятно, подпитываемых горячей точкой в ​​атмосфере», — отметили авторы открытия.

По словам ученых, обнаружение железных ветров на WASP-76b открывает путь к лучшему пониманию экзопланетного климата, особенно в случае раскаленных газовых гигантов.

Ранее исследователи нашли гигантскую радугу в атмосфере сверхгорячего юпитера WASP-76b.