Назван продукт, который может защищать будущего ребенка от аутизма

У женщин, которые едят больше рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, реже рождаются дети с аутизмом. Прием добавок с омега-3 не снижал риск этого, сообщает HealthDay.

Ученые проанализировали данные почти четырех тысяч женщин. Они сравнили пациенток, которые потребляли рыбу во время беременности или не ели ее вообще. У детей, чьи матери ели больше рыбы во время беременности, реже диагностировали аутизм или расстройства аутистического спектра.

Результаты были одинаковыми для женщин, которые ели рыбу как часто (более двух раз в неделю), так и редко (мене одного раза в неделю).

Прием добавок омега-3 не оказал никакого влияния на риск аутизма.

До этого врач рассказала, что пищевые добавки с омега-3 могут быть опасны для жизни при болезнях сердца и крови. При этих состояниях пациенты часто принимают лекарства, которые повышают риск кровотечений. Омега-3 могут усиливать это действие. Также не стоит принимать эти добавки при травмах, после операций и при нарушениях свертываемости крови, чтобы избежать кровотечения.

Ранее ученые опровергли одну из ведущих теорий о причинах развития аутизма.