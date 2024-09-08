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Ученые нашли новый фактор риска осложнений беременности

AHA: плохое здоровье сердца повышает риск преэклампсии

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Лучшее здоровье сердечно-сосудистой системы на ранних сроках беременности может защитить от гипертонии беременных при высоком генетическом риске. Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация (AHA).

Гипертензивные расстройства беременности (например, гестационная гипертензия и преэклампсия) — основная причина летального исхода как будущих матерей, так и новорожденных. Риск во многом зависит от наследственных факторов, однако меньше было известно о влиянии образа жизни.

Анализ генетических и других данных более чем пяти тысяч женщин (все были беременны впервые) показал, что лучшее здоровье сердечно-сосудистой системы пациентки в первом триместре может снизить риск гипертонии во время беременности на 35-62% в зависимости от наследственных факторов.

Для оценки сердечно-сосудистого здоровья ученые использовали данные о диете, подвижности, давлении, сне, весе, диабете, уровне холестерина и употреблении алкоголя. Ожирение, гипертония и нездоровое питание в наибольшей степени способствовали риску развития гипертонических расстройств беременности. Ученые рекомендовали женщинам начать работу над сердечно-сосудистым здоровьем на этапе планирования беременности.

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