Луна может хранить частицы древней атмосферы Земли, выяснили ученые

Американские ученые из Рочестерского университета в Нью-Йорке пришли к выводу, что в породах Луны могут скрываться древнейшие следы земной атмосферы. На это указывает анализ лунного грунта, собранного 50 лет назад на спутнике нашей планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

По словам специалистов, Луна могла подхватить ионы из атмосферы Земли около 4,36 млрд лет назад.

На самой Земле почти не осталось пород старше 3,5 млрд лет, а уцелевшие реликты сильно изменены постоянным вращением тектонических плит. Луна, напротив, геологически стабильна на протяжении миллиардов лет.

Ученые считают, что лунные образцы способны хранить атмосферные частицы времен самого первого эона (периода геологической истории) Земли — Гадея, чьих следов не сохранилось на нашей планете.

Солнце, тогда еще молодая звезда, было менее ярким, что поднимало вопросы о том, почему ранняя Земля не была инертным ледяным шаром. Парниковые газы, необходимые для нагрева планеты, чтобы она оттаяла под этим тусклым светом, создавали бы дымку. Этот туман отражал бы солнечный свет, еще больше затрудняя нагрев нашего мира.

Специалисты отметили, что информация о составе атмосферы ранней Земли поможет понять эволюцию других планет.

Ранее ученые выяснили, какой была Луна сразу после своего рождения.