Названы заболевания ЖКТ, которые могут повысить риск болезни Паркинсона на 76%

Вероятность болезни Паркинсона может быть на 76% выше у людей с язвой желудка, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и другими факторами риска повреждения верхней части ЖКТ. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Научные работы последних лет показывают, что у некоторых людей развитие болезни Паркинсона начинается с кишечника, откуда она затем распространяется на нервную систему. Это происходит за десятилетия до развития двигательных нарушений, которые могут включать трудности с ходьбой или тремор (дрожание).

В новом исследовании ученые проанализировали данные пациентов без болезни Паркинсона, которые прошли обследование пищевода, желудка и верхней части тонкой кишки с помощью специальной камеры. В следующие 20 лет болезнь Паркинсона обнаружили у 2,2% из группы с повреждением слизистой оболочки ЖКТ. В группе без повреждений слизистой болезнь Паркинсона развилась у 0,5% пациентов. После учета других факторов риск болезни Паркинсона был на 76% выше среди людей с повреждением слизистой оболочки.

Исследование подчеркивает важность наблюдения за пациентами с повреждениями слизистой оболочки и тех, у кого могут быть такие повреждения. Их риск повышают ГЭРБ, заражение бактерией H. pylori, прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) — широко применяемых обезболивающих.

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