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Ученые выяснили, какая диета защищает от старческой немощи

Nutrients: средиземноморская диета снижает риск старческой немощи и гипертонии

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Shutterstock/Africa Studio

Более строгое соблюдение средиземноморской диеты и сокращение потребления ультраобработанных продуктов (колбас, чипсов, сухариков) может защитить пожилых от немощи и болезней сердца. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали данные 16 тысяч австралийцев в возрасте 70 лет и старше. Все участники заполнили анкету из 54 вопросов о питании, сдали анализы и ответили на вопросы об образовании и образе жизни.

Женщины чаще страдали от старческой астении (немощи) — состояния, при котором снижается сила мышц, появляется выраженная общая слабость, возможны недержание мочи, трудности с перемещением по дому, проблемы со зрением и слухом. Все это приводит к потере независимости в быту и повышению риска травм и заболеваний.

В целом участники, которые соблюдали средиземноморскую диету, реже страдали от немощи и гипертонии. Средиземноморская диета включает много фруктов, овощей, растительных масел, орехов и умеренные количества рыбы, мяса и морепродуктов.

В предыдущих исследованиях высказывалось предположение о том, что ультраобработанные продукты могут быть полезны для пожилых, которые подвержены риску недоедания из-за сниженного аппетита и отсутствия сил для готовки. Однако новая работа не подтвердила эту гипотезу: употребление ультраобработанных продуктов было связано с повышенным риском немощи.

Ранее главный терапевт России рассказала, чем грозят ультраобработанные продукты.

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