Ученые нашли связь между ревматоидным артритом и раком

Известно, что стареющая иммунная система поддерживает рост раковых клеток. Открытие, опубликованное в журнале Science, может объяснить, почему пожилой возраст — главный фактор риска развития рака, а также лечь в основу новых методов лечения рака.

В норме воспалительные процессы помогают бороться с инфекциями и восстанавливать ткани после травм. Однако с возрастом часто возникает хроническое воспаление, которое повышает риск многих в заболеваний. В частности, оно может подавлять работу иммунных клеток, уничтожающих рак.

В новой работе ученые обнаружили, что пересадка костного мозга пожилых мышей молодым особям «состаривала» их иммунную систему. При этом у них быстрее росли раковые клетки.

Остановить этот процесс помогло блокирование некоторых воспалительных путей противовоспалительным препаратом Анакинра. Лекарство заблокировало передачу сигналов от раковых клеток к иммунной системе, в результате рост рака у мышей заметно замедлился. Анакинра уже используется для лечения ревматоидного артрита. Ученые планируют протестировать препарат на больных раком в скором времени.

Ране ученые выяснили, что фиброз и эмфизема повышают риск рака легкого при ревматоидном артрите.