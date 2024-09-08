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Ученые рассказали, как квашеные продукты влияют на здоровье

Frontiers: ферментированные продукты могут снижать риск многих заболеваний

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Thomas Peter/Reuters

Ферментированные продукты полезны не только для здоровья человека, но и для окружающей среды, а также могут смягчить проблему голода на планете. Об этом сообщают авторы обзорной статьи в журнале Frontiers in Nutrition.

Авторы публикации отметили, что ферментированные продукты могут помочь в поддержании здоровья человеческого микробиома — сообщества микробов организма. Некоторые данные показывают, что они могут снизить риск грибковых и бактериальных инфекций женской половой системы. Бактерии Bifidobacterium и Lactobacillus из квашеных продуктов связаны с лучшим здоровьем кишечника, от которого напрямую зависит состояние мозга.

Вероятно, что ферментированные продукты могут повысить чувствительность к инсулину, тем самым снизив риск диабета. Также возможно, что они могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний через влияние на холестерин. Процесс ферментации может повышать усвояемость кальция и железа, что важно для людей с остеопорозом или анемией соответственно.

Благодаря долгому сроку хранения и питательности ферментированные продукты могут смягчить проблему дефицита питательных веществ у людей из бедных стран. Поэтому важно сохранять традиции употребления кимчи, кумыса, пасты твенджан и других этнических ферментированных продуктов. Урбанизация и изменение пищевых привычек ставят их под угрозу, объяснили авторы.

Ученые планируют оценить каждый из аспектов пользы ферментированных продуктов в рамках европейского проекта PIMENTO. Он гарантирует, что польза ферментированных продуктов подкреплена надежными научными доказательствами.

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