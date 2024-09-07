Найдена новая опасность электронных сигарет

Ученые из комплексного онкологического центра UNC Lineberger (США) обнаружили, что вейпинг может привести к дисбактериозу полости носа и повысить риск развития респираторных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nicotine and Tobacco Research (NTR).

Исследователи собрали образцы жидкости эпителиальной оболочки носа у 20 некурящих людей, 28 использующих вейпы добровольцев и 19 испытуемых, предпочитающих классические сигареты. Затем они использовали генетическое секвенирование для определения типа и количества бактерий в назальном микробиоме.

Результаты показали, что в микробиоме носа двух групп курильщиков чаще наблюдался избыток вредных бактерий, таких как Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк). Они могут вызывать опасные для жизни инфекции, а также провоцировать развитие хронической обструктивной болезни легких и астмы.

Только одна полезная бактерия под названием Lactobacillus iners чаще обнаруживалась у курильщиков по сравнению с некурящими. Она способна защищать организм от респираторных заболеваний.

Ученые заключили, что курение может провоцировать иммунную дисфункцию в слизистой оболочке носа. При этом негативный эффект проявляется по-разному в зависимости от пола и количества метаболитов никотина в организме.

Ранее ученые назвали три лучшие стратегии отказа от курения.