Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На МКС впервые в истории напечатали металлическую деталь

ЕКА: технология 3D-печати из металла в космосе прошла пилотные испытания

close
ESA/NASA

Экипаж Международной космической станции (МКС) впервые создал в космосе несколько металлических деталей с помощью технологии 3D-печати. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

В ЕКА отметили, что раньше на борту МКС размещали 3D-принтеры для производства пластиковых изделий.

Готовые металлические образцы планируют вернуть на Землю для анализа качества. Две детали отправят в технический центр ЕКА в Нидерландах, один — в Центр подготовки астронавтов ЕКА в немецком Кельне, а четвертую — в Датских технический университет.

«Поскольку исследование Луны и Марса увеличит продолжительность миссии и расстояние от Земли, пополнение запасов космических аппаратов станет более сложной задачей.

Аддитивное производство [3D-печать] в космосе обеспечит автономность миссии и ее экипажа, предоставляя решение для производства необходимых деталей, ремонта оборудования или создания специальных инструментов по требованию во время миссии, а не полагаясь на пополнение запасов», — отметили в ЕКА.

Ранее ученым впервые удалось напечатать часть человеческого тела в космосе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами