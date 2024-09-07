На МКС впервые в истории напечатали металлическую деталь

Экипаж Международной космической станции (МКС) впервые создал в космосе несколько металлических деталей с помощью технологии 3D-печати. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

В ЕКА отметили, что раньше на борту МКС размещали 3D-принтеры для производства пластиковых изделий.

Готовые металлические образцы планируют вернуть на Землю для анализа качества. Две детали отправят в технический центр ЕКА в Нидерландах, один — в Центр подготовки астронавтов ЕКА в немецком Кельне, а четвертую — в Датских технический университет.

«Поскольку исследование Луны и Марса увеличит продолжительность миссии и расстояние от Земли, пополнение запасов космических аппаратов станет более сложной задачей.

Аддитивное производство [3D-печать] в космосе обеспечит автономность миссии и ее экипажа, предоставляя решение для производства необходимых деталей, ремонта оборудования или создания специальных инструментов по требованию во время миссии, а не полагаясь на пополнение запасов», — отметили в ЕКА.

Ранее ученым впервые удалось напечатать часть человеческого тела в космосе.