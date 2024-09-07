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Доверие финансовым мошенникам может говорить о болезни Альцгеймера

CС: у уязвимых к финансовым аферам людей истончается энторинальная кора мозга

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Depositphotos

Ученые из Колледжа литературы, искусств и наук Дорнсифа при Университете Южной Калифорнии установили, что у уязвимых к финансовым аферам людей в мозге происходят изменения, связанные с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Cerebral Cortex (CC).

В исследовании приняли участие 97 человек старше 50 лет без клинических признаков когнитивных нарушений. Сначала ученые использовали инструмент, называемый шкалой восприимчивости к финансовой эксплуатации (PFVS), который помог выявить испытуемых, склонных к неправильным финансовым решениям и доверию мошенникам, выманивающим деньги.

После этого все участники прошли МРТ (магнитно-резонансную томографию) головного мозга для обнаружения изменений, связанных с болезнью Альцгеймера. Результаты показали, что у тех, кто был склонен «вестись» на уловки мошенников, была истончена энторинальная кора мозга. Эта область действует как ретрансляционная станция между гиппокампом — центром обучения и памяти мозга — и медиальной префронтальной корой, которая регулирует эмоции, мотивацию и другие когнитивные функции.

Ученые отметили, что зачастую энторинальная кора становится первой областью, в которой проявляются изменения при болезни Альцгеймера. Обычно она становится тоньше по мере прогрессирования заболевания. Тем не менее, исследователи уточнили, что финансовая уязвимость сама по себе не является окончательным показателем этого заболевания. Кроме того, этот признак может говорить и о других когнитивных нарушениях.

Ранее ученые выяснили, какое освещение связано с высоким риском деменции.

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