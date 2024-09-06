Развеян популярный миф о низкоуглеводной диете

Ученые из Университета Вермонта (США) установили, что соблюдение низкоуглеводной диеты не приводит к дефициту клетчатки, витаминов и минералов. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании оценивалась энергетическая и питательная ценность трех различных низкоуглеводных схем питания: двух кетогенных диет, предписывающих потребление 20 и 40 граммов чистых углеводов в день соответственно, и более щадящей диеты, в соответствии с которой содержание углеводов в рационе соответствует 100 граммам.

Сотрудничая с диетологами, ученые создали для каждой из трех диет образцы меню и подсчитали количество полезных пищевых компонентов в блюдах. Результаты показали, что все три плана низкоуглеводного питания безопасно покрывают недельную суточную потребность в витаминах A, C, D, E, K, тиамине, рибофлавине, ниацине, фолиевой кислоте и витаминах B6 и B12 как для мужчин, так и для женщин в возрасте 31-70 лет.

Ученые отметили, что такие результаты свидетельствуют о безопасности низкоуглеводных диет для здоровья. Только для определенных групп населения с особыми потребностями в питании такой способ похудения может не подойти. Молодым женщинам на такой диете может не хватать железа, а пожилым людям — кальция.

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