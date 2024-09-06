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Ученые создали «армию» нанороботов для лечения аневризмы сосудов мозга

Small: нанороботы могут лечить аневризму сосудов мозга, предотвращая инсульт

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Wikimedia Commons

Ученые из Эдинбургского университета разработали нанороботов, способных доставлять лекарства к аневризмам сосудов головного мозга, тем самым предотвращая инсульт. Результаты исследования представлены в журнале Small.

Эксперимент проводился на кроликах, в сонных артериях которых были искусственно созданы аневризмы. Аневризма — это аномальное расширение артерий, которое возникает из-за ослабления артериальной стенки. Патологическое увеличение сосуда, в свою очередь, приводит к истончению артериальной стенки, которое чревато серьезными осложнениями, такими как инсульт.

Нанороботы, созданные для лечения аневризм, имеют размер в 295 нанометров в диаметре. Ширина типичного вируса — приблизительно 100 нанометров, а большинства бактерий — около тысячи нанометров. Каждый наноробот состоит из магнитной сердцевины, тромбина для лечения аневризмы и оболочки, которая растворяется при небольшом нагревании, высвобождая лекарство.

Нанороботы доставляются к аневризме и растворяют свои оболочки при помощи магнитного поля. Это позволяет избежать повреждения тканей организма, так как температура воздействия не превышает 50 градусов по Цельсию.

Ученые запустили в кровоток животных наноботов на участках, располагающихся чуть выше самой аневризмы. Нанороботы создают стабильный сгусток (clots), который не мешает кровоснабжению и перекрывает поврежденный участок сосуда, предотвращая разрыв и последующий инсульт.

За подопытными кроликами наблюдали в течение двух недель после вмешательства — животные оставались здоровы. По мнению ученых, такой метод лечения аневризм применим и к людям. Однако перед проведением экспериментов с участием людей технологию следует дополнительно протестировать на животных, чья физиология схожа с человеческой.

Ранее врач рассказал о симптомах аневризмы брюшной аорты.

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