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Названо растение, снижающее уровень сахара в крови у диабетиков

ODМ: растение Манкай снижает уровень глюкозы в крови при диабете

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Mankai_USA/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ученые из Медицинского центра Шиба в Тель-Хашомере (Израиль) обнаружили, что культивируемое водное растение под названием Манкай снижает уровень сахара в крови у диабетиков так же эффективно, как некоторые лекарства. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity, Diabetes, and Metabolism (ODМ).

В исследовании приняли участие 45 человек с сахарным диабетом и уровнем гликозилированного гемоглобина (A1c) от 6,5% до 8,5% (у здоровых людей это значение не превышает 6,0%). Гликированный гемоглобин отражает усредненное содержание глюкозы в крови за предшествующие три месяца. Испытуемых разделили на две группы для двухнедельного употребления простой воды и напитка на основе растения под названием Манкай.

Манкай (Mankai) — это культивируемая овощная культура, принадлежащая к семейству водных растений. Это самый маленький листовой овощ в мире (размером около 0,5 мм), не имеющий корней и стеблей. Он произрастает на поверхности водоемов.

На протяжении всего исследования уровень сахара в крови участников постоянно контролировался. Было обнаружено, что употребление растения Манкай после ужина привело к снижению концентрации глюкозы в крови после еды примерно на 20%. Такой эффект сравним с действием некоторых противодиабетических средств. Он наблюдался примерно у двух третей участников экспериментальной группы.

По словам ученых, предыдущие исследования показали, что Манкай полезен для здоровья сосудов и мозга. Также он способствует сокращению жировых отложений в области живота и положительно влияет на микробиом кишечника благодаря белку, пищевым волокнам и антиоксидантам в составе.

Ранее был найден способ предсказать эффективность диет для снижения уровня сахара.

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