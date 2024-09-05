В школах на Северном Кавказе начнут изучать робототехнику

В пресс-службе полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки заявили, что пилотные классы изучения робототехники запустили в школах семи регионов Северного Кавказа. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что Чайка профинансировал проект из личных средств. Цель классов — стимулировать обучение школьников инженерными специальностями и робототехнике, а также помочь молодежи федерального округа в профессиональной ориентации.

Все регионы СКФО получили комплекты робототехнического оборудования и методические комплексы для подготовки учеников.

В июне сообщалось, что «Роснефть» и ее дочерние общества провели более 500 различных детских мероприятий в 2023 году.

Так, в прошлом году почти 24 тыс. волонтеров компании приняли участие в акциях помощи детям-сиротам, инвалидам и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Например, при поддержке «Самаранефтегаза» реконструирована школа в Самаре, открыт новый детский сад в поселке Сургут Сергиевского района, построен плавательный комплекс в Куйбышевском районе, а также произведен капитальный ремонт зданий образовательного центра «Гармония» в Отрадном и двух школ в Сызрани.

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