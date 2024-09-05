Врач рассказала, к каким проблемам могут привести болезни ЖКТ

Ощущение кома в горле и частые воспаления миндалин могут указывать на проблемы с ЖКТ. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина.

Ощущение кома в горле, кашель после еды, частые обострения хронического тонзиллита, дискомфорт и ощущение слизи в горле, затруднения глотания могут быть признаками заброса желудочного содержимого в пищевод, глотку и гортань.

Боли в грудном отделе позвоночника могут быть связаны с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки или острым панкреатитом. Трудности с набором веса встречаются при целиакии или воспалительных заболеваниях кишечника.

«В свою очередь снижение уровня гемоглобина и железа в крови может быть связано со скрытой кровопотерей из верхних или нижних отделов желудочно-кишечного тракта или нарушением всасывания в тонкой кишке», — подчеркнула Зарубина.

До этого врач Лаврова рассказала «Газете.Ru», что ощущение распирания в животе после завтрака может быть связано с синдромом избыточного бактериального роста. Другие симптомы состояния включают расстройства стула (как запоры, так и диарею, иногда после каждого приема пищи), боль в животе, неприятный запах изо рта.

Ранее врач назвала полезные продукты для людей старше 60 лет.