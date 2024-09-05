проект

>

Врач рассказала, к каким проблемам могут привести болезни ЖКТ

Гастроэнтеролог Зарубина: болезни ЖКТ могут проявляться болью в горле и спине

close
Shutterstock

Ощущение кома в горле и частые воспаления миндалин могут указывать на проблемы с ЖКТ. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина.

Ощущение кома в горле, кашель после еды, частые обострения хронического тонзиллита, дискомфорт и ощущение слизи в горле, затруднения глотания могут быть признаками заброса желудочного содержимого в пищевод, глотку и гортань.

Боли в грудном отделе позвоночника могут быть связаны с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки или острым панкреатитом. Трудности с набором веса встречаются при целиакии или воспалительных заболеваниях кишечника.

«В свою очередь снижение уровня гемоглобина и железа в крови может быть связано со скрытой кровопотерей из верхних или нижних отделов желудочно-кишечного тракта или нарушением всасывания в тонкой кишке», — подчеркнула Зарубина.

До этого врач Лаврова рассказала «Газете.Ru», что ощущение распирания в животе после завтрака может быть связано с синдромом избыточного бактериального роста. Другие симптомы состояния включают расстройства стула (как запоры, так и диарею, иногда после каждого приема пищи), боль в животе, неприятный запах изо рта.

Ранее врач назвала полезные продукты для людей старше 60 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами