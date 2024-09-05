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Названо «золотое правило» похудения на интервальном голодании

AIМ: для похудения на интервальном голодании нужно считать калории

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Джонса Хопкинса в составе научного коллектива обнаружили, что похудения на интервальной диете можно добиться, потребляя меньше калорий. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine (AIМ).

В исследовании приняли участие добровольцы с ожирением. Первая группа худела по методике интервального голодания — участники принимали пищу с восьми утра до шести вечера, съедая большую часть калорий утром. Вторая группа ела с восьми утра до полуночи, «оставляя» калории на вечер.

Обе группы добровольцев придерживались рекомендованной экспертами здоровой диеты, которая предполагала активное потребление фруктов и овощей, цельных злаков и небольшого количества насыщенных жиров. В среднем за 12 недель испытуемые из первой группы потеряли 2,3 кг, а участники из второй — 2,6. Ученые также обнаружили, что между представителями обеих групп не было существенных различий в уровнях глюкозы и липидов в крови натощак, окружности талии и кровяном давлении.

Исследователи объяснили, что вне зависимости от типа выбранной диеты для успешного похудения нужно отслеживать количество потребляемых калорий. Это «золотое правило» применимо и к интервальному голоданию. По словам ученых, снижения веса не стоит ожидать в случае, когда человек переедает в разрешенные для приема пищи часы. При этом не важно, сколько часов будет длиться последующий интервал голодания.

Ранее ученые выяснили, что голодание полезно для стареющего мозга.

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