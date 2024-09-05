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Ученые назвали белок, отражающий риск сердечно-сосудистых заболеваний

NEJM: с помощью белка hsCRP можно прогнозировать риск инсульта

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Ученые из Центра женского здоровья Бригама в Бостоне установили, что высокочувствительный С-реактивный белок (hsCRP) помогает прогнозировать риск болезней сердца и сосудов лучше, чем холестерин. Результаты опубликованы в New England Journal of Medicine (NEJM).

Ученые объяснили, что одним из самых популярных анализов крови для прогноза риска сердечно-сосудистых патологий выступает оценка уровня холестерина. Однако существует показатель, точнее отражающий вероятность инфаркта и инсульта. Речь идет о С-реактивном белке (hsCRP), который служит индикатором опасного воспаления в организме.

Исследование с участием 28 тысяч американских женщин в возрасте 40 лет показало, что у участниц с повышенным уровнем hsCRP риск сердечно-сосудистых патологий был на 70% выше, в то время как у испытуемых с избытком так называемого «плохого» холестерина — на 36%.

Ученые отметили, что повышение уровня hsCRP может быть связано не только с проблемами сердечно-сосудистой системы, но и с инфекциями, ожирением и вредными привычками. По этой причине при проверке сердечно-сосудистого здоровья нельзя игнорировать показатели холестерина.

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