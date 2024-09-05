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Ученые: иглоукалывание может смягчить боль в шее без лекарств

AIM: индивидуальное иглоукалывание может смягчить хроническую боль в шее

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Индивидуальная схема иглоукалывания показала долгосрочную эффективность в смягчении хронической боли в шее. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

Ученые из Китая случайным образом распределили 716 пациентов с хронической болью в шее на четыре группы. Контрольной группе не проводили иглоукалывание, второй провели фиктивную процедуру (плацебо), третьей и четвертой — высоко- и низкоинтенсивное иглоукалывание по индивидуальной схеме.

В течение четырех недель группы активного вмешательства прошли через 10 сеансов иглоукалывания. В группе индивидуального иглоукалывания снижение баллов боли было выраженнее, чем в группе контроля или плацебо. Использование группы плацебо позволило исследователям минимизировать вероятность того, что эффект процедуры был связан с самовнушением. Улучшение состояния пациентов наблюдалось в течение всего периода наблюдения за пациентами, то есть в течение полугода.

Работа подчеркивает важность дальнейшего изучения иглоукалывания и не доказывает его эффективность окончательно. Если пользу от процедуры подтвердят другие ученые, она может стать более безопасной альтернативой обезболивающим препаратам при боли в шее.

Ранее ученые выяснили, что интенсивные кардиотренировки полезны при ревматоидном артрите.

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