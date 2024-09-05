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Ученые: по жевательным мышцам и зубам можно предсказать риск инфаркта

JADA: важный фактор риска инфаркта можно выявить по жевательным мышцам и зубам

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Shutterstock/Nestor Rizhniak

Синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС) сопровождается остановками дыхания во сне, повышающими риск деменции, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Часто это состояние выявляется слишком поздно. Исправить ситуацию могут стоматологи, считают авторы публикации в The Journal of the American Dental Association (JADA).

Ученые провели обзор исследований, в которых рассматривались признаки СОАС. Многие из них могут выявить стоматологи, например, увеличенные мышцы челюсти, зубчатые края языка, белые линии на щеках, ограниченную видимость горла, трещины на зубах. Также насторожить должны сонливость пациента на приеме и признаки бруксизма — скрежетания зубов. Анализ этих критериев в сочетании с опросом человека помогает выявить пациентов с высоким риском апноэ с точностью до 80%.

Выявляя пациентов с риском расстройств сна, стоматологи потенциально могут предотвратить такие осложнения апноэ, как гипертония, болезни сердца и инсульт.

Авторы исследования рекомендовали включить вопросы о качестве сна и образе жизни в анкеты стоматологов. Также может быть полезно добавить признаки апноэ в программу обучения дантистов.

Ранее врачи рассказали, что здоровые десны могут уменьшить риск деменции и рака кишечника.

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