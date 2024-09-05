Найден фактор, нарушающий работу стволовых клеток кишечника

Воспаление в кишечнике приводит к долгосрочному нарушению работы стволовых клеток органа, меняя активность их генов. Это ухудшает их способность восстанавливать кишечник даже после разрешения воспаления, показало исследование, опубликованное в журнале Cell Stem Cell.

Эксперименты на клетках и животных показали, что воспаление заставляет стволовые клетки кишечника изменять свой метаболизм и накапливать сукцинат. Это вещество, в свою очередь, приводило к изменению активности генов, важных для деления клеток. В результате стволовые клетки хуже делились и не могли нормально восстанавливать кишечник.

Эти изменения сохранялись даже после смягчения воспаления. Нарушение работы стволовых клеток снизило выживаемость животных после таких стрессов, как воздействие радиации.

Необходима терапия, которая поможет стволовым клеткам «забыть» о воздействии воспаления, отметили авторы. Это позволит смягчить реакцию «трансплантат против хозяина» — основную причину летального исхода после трансплантации костного мозга при болезнях крови. При этом состоянии иммунные клетки донора атакуют клетки кишечника (а также кожи, слизистых и других тканей и органов). Новая работа показала, что выжившие после этой атаки стволовые клетки работают хуже и не смогут быстро восстановить кишечник.

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