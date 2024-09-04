Над Филиппинами в атмосфере сгорел метеороид диаметром полтора метра

Метеороид диаметром около полутора метров вошел сегодня в земную атмосферу и сгорел в нескольких сотнях километров от столицы Филиппин Манилы. Об этом в своем Telegram-канале написал астроном Владимир Сурдин.

«Объект сгорел в атмосфере от трения с молекулами воздуха, образовал яркий след и, соответственно, метеор, или «падающую звезду», — написал Сурдин.

По словам астронома, примерно за 12 часов до вхождения в земную атмосферу метеороид был обнаружен специалистами обсерватории Маунт-Леммон (США, штат Аризона). За всю историю наблюдений это лишь девятый космический объект, о приближении которого ученые узнали заранее.

29 августа китайские ученые призвали как можно скорее создать ядерное оружие и тяжелые ракеты-носители для защиты Земли от астероидов. Группа исследователей из Института Пекина по проектированию систем космических аппаратов заявила, что в случае сближения большого астероида с Землей остановить его столкновение можно будет только таким способом.

Ранее сообщалось, что метеорит размером с машину распался на куски в небе над ЮАР.