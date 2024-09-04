Нанопластик способен проникать в мозг, выяснили ученые

Международная группа ученых из Италии и Финляндии доказала, что нанопластик способен попадать в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Исследование опубликовано в научном журнале Nano Today.

ГЭБ состоит из плотного слоя эндотелиальных клеток, окруженных астроцитами и перицитами, которые ограничивают прохождение различных молекул и веществ из крови в мозг.

Команда использовала новый подход, внедрив в нанопластик редкоземельный металл гадолиний, что позволило точно отслеживать и количественно оценивать его перемещение и трансформацию в организме человека.

Исследователи обнаружили, что при контакте с человеческой плазмой нанопластик быстро притягивает различные биомолекулы, немедленно образуя «биологическую корону», которая влияет на их поведение и взаимодействие с клетками.

Эксперимент показал, что наночастицы полистирола и поливинилхлорида (ПВХ) преодолевают ГЭБ, причем ПВХ демонстрирует более высокую скорость проникновения. Однако наличие «биологической короны» значительно снизило количество попадающего в мозг нанопластика.

По словам исследователей, проникновение нанопластика через ГЭБ подчеркивает необходимость дальнейших исследований его потенциальной нейротоксичности и долгосрочных последствий для здоровья человека.

Ранее ученые выяснили, что одноразовый пластик повышает рик развития болезни Паркинсона.