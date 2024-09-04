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Новый ген долголетия может стать мишенью для антивозрастных препаратов

Nature: ген OSER1 отвечает за долголетие и борьбу с оксидативным стрессом

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Depositphotos

Ученые нашли новый ген, связанный с долголетием и защитой клеток от оксидативного стресса. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Предыдущие исследования показали, что молекулы FOXO управляют активностью генов, связанных с долголетием. В новой работе ученые выявили 10 генов, контролируемых FOXO. Как оказалось, среди них наибольший вклад в продолжительность жизни вносит ген OSER1.

Изменение его активности в экспериментах приводило к увеличению или уменьшению продолжительности жизни плодовых мушек, нематод, шелкопрядов. Предварительные результаты показали, что OSER1 участвует в борьбе с оксидативным стрессом — нарушением работы клеток из-за воздействия активных форм кислорода.

Поскольку ген присутствует у разных животных, исследователи приходят к выводу, что их результаты применимы и к человеку (уже известно, что ген имеется и у людей). В будущем OSER1 может стать мишенью для лекарств, продлевающих жизнь.

«В настоящее время мы сосредоточены на раскрытии роли OSER1 у людей, но это сложно, поскольку на сегодняшний день по этой теме опубликовано очень мало исследований. Наша работа впервые показала, что OSER1 является важным регулятором старения и долголетия. В будущем мы надеемся предоставить информацию о конкретных возрастных заболеваниях и процессах старения, на которые влияет OSER1», — рассказали ученые.

Ранее ученые выяснили, что колебания уровня холестерина мешают работе особых иммунных клеток.

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