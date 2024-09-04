Ученые объявили о прорыве в лечении заболеваний крови

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе впервые вырастили стволовые клетки крови в лабораторных условиях. Это достижение открывает новые возможности для лечения различных заболеваний крови и иммунной системы. Результаты опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

Гемопоэтические клетки, также известные как гемопоэтические стволовые, обладают способностью преобразовываться в различные типы клеток крови. Ранее их можно было получить только из костного мозга, пуповинной крови или периферической крови.

Ученые сосредоточились на поиске способов создания стволовых клеток крови в лабораторных условиях. Это позволило бы существенно упростить процесс лечения пациентов с заболеваниями крови.

Ученые использовали плюрипотентные стволовые клетки, способные превращаться в любые клетки организма. С помощью технологии CRISPR они активировали определенные гены, ответственные за развитие кроветворных стволовых клеток. В результате удалось вырастить клетки, способные образовывать все виды кровяных клеток, включая эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

Это открытие может стать прорывом в лечении заболеваний, таких как лейкемия, лимфома и серповидноклеточная анемия. В настоящее время многие пациенты нуждаются в трансплантации костного мозга, однако поиск подходящего донора часто бывает проблематичным. Выращивание стволовых клеток крови в лаборатории может решить проблему дефицита доноров и сделать лечение более доступным.

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